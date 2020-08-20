Суд продлил арест бывшему и. о. прокурора Норильска по делу о взятке до 23 ноября

КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест бывшему и. о. прокурора Норильска Хаважу-Бауди Гутаеву и его брату Докке Гутаеву до 23 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Красноярского краевого суда.

"Железнодорожный районный суд Красноярска продлил <…> Хаважу-Бауди Гутаеву, подозреваемому в получении взятки, его брату Докке Гутаеву, подозреваемому в посредничестве, меру пресечения в виде содержания под стражей до 23 ноября 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

В конце декабря 2019 года в Красноярском крае по подозрению в получении взятки был задержан и. о. прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев. Его брат был задержан по подозрению в посредничестве при передаче взятки. В феврале этого года свой пост покинул прокурор края Михаил Савчин, возглавлявший ведомство с 2012 года. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что отставка прокурора была связана со сменой руководства Генпрокуратуры РФ и скандала, связанного с задержанием Гутаева.

В марте этого года прокуратура региона сообщала, что Гутаев был уволен из органов прокуратуры. По данным из открытых источников, Гутаев родился в Шали в 1987 году, имеет чин младшего советника юстиции. Исполнять обязанности прокурора Норильска он начал в 2018 году.