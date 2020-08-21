Первый после возобновления международного сообщения рейс из Новосибирска вылетел в Турцию

НОВОСИБИРСК, 21 августа. /ТАСС/. Первый после возобновления международного авиасообщения авиарейс вылетел в пятницу из Новосибирска в Турцию, сообщили ТАСС в пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачево.

"21 августа авиакомпания AZUR air выполнила первый после возобновления международного авиасообщения прямой рейс из Новосибирска в Турцию. Рейсом ZF 5495 из аэропорта Толмачево в Анталью вылетели 172 пассажира", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Кроме того, международные полеты из Новосибирска в Турцию будут осуществляться компаниями, выполняющими чартерные авиарейсы. Регулярные рейсы из Новосибирска в Турцию будет выполнять базовый авиаперевозчик аэропорта Толмачево S7 Airlines.

Россия с 1 августа начала возобновлять прерванные в конце марта из-за пандемии международные авиарейсы. Сейчас разрешены полеты в Великобританию, Танзанию, Турцию и Швейцарию.

Раннее в Росавиации сообщили, что с 20 августа российские и зарубежные авиакомпании могут начать международные полеты, в том числе, из Новосибирска. Был расширен список российских городов, из которых возобновлено международное воздушное сообщение - с 20 августа международные полеты теперь могут осуществляться из Казани, Калининграда и Новосибирска. Ранее в данный список входили только Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. Пассажиропоток аэропорта по итогам 2019 года составил 6,75 млн человек, что на 14,2% больше года ранее.