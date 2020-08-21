Капитан затонувшего на Таймыре буксира, на котором погиб моряк, получил три года условно

КРАСНОЯРСК, 21 августа. /ТАСС/. Капитан затонувшего буксирного теплохода "Малахит", на котором погиб один моряк, и старший помощник капитана буксира "Созидательный" признаны виновными в нарушении правил безопасности, повлекших гибель человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Капитан приговорен к трем годам лишения свободы условно, помощник капитана буксира - к 2 годам условно, говорится в сообщении пресс-службы Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Кораблекрушения произошло 13 сентября 2018 года. У мыса Сибирский Хатангского залива моря Лаптевых в пределах трассы Северного морского пути судна "Малахит" и "Созидательный" буксировали баржу ТМИ-3. Из-за столкновения с баржой буксирный теплоход "Малахит" утонул, один из моряков погиб.

"Приговором Советского районного суда г. Красноярска капитан судна "Малахит" приговорен к 3 годам лишения свободы условно, старший помощник капитана судна "Созидательный" приговорен к 2 годам лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

Также в ходе расследования уголовного дела было установлено, что капитан "Малахита" употреблял наркотики. Он был признан виновным в незаконном хранении наркотиков (ст. 228 УК РФ).

Хатангский морской торговый порт осуществляет морские и речные перевозки внутри России и за рубежом. В структуру компании входит опорный пункт базирования флота для работы на малых глубинах - порт Хатанга (север Красноярского края).