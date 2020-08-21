Омский НПЗ готов оказывать содействие Росприроднадзору в ходе проведения проверок

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Специалисты Омского НПЗ оказывают Росприроднадзору содействие в проведении внеплановой проверки предприятия, однако настаивают на обязательном исполнении требований техники безопасности при работе на объекте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Омского НПЗ.

"Омский НПЗ оказывает всестороннее содействие представителям контролирующих и надзорных органов в ходе внеплановой проверки предприятия. Руководствуясь нормативами федерального законодательства, предприятие не допускает нарушения техники безопасности при нахождении на производственном объекте и следит за исполнением этих требований как со стороны работников предприятия, так и со стороны представителей контролирующих ведомств", - сообщил представитель НПЗ.

По его словам, специалисты томского филиала ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", планировавшие замеры на высоте, не были обеспечены средствами индивидуальной защиты для работы на высоте, а также документами, подтверждающими возможность безопасного проведения таких работ.

С начала 2020 года специалисты омского филиала ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО" уже провели на территории предприятия три внеплановых проверки. Все они проходили при соблюдении требований промышленной безопасности. "Свою позицию ОНПЗ будет отстаивать в судебном порядке", - подчеркнули в пресс-службе Омского НПЗ.

О внеплановой проверке

Ранее Росприроднадзор сообщил, что инспекторами Сибирского межрегионального управления проводится внеплановая выездная проверка АО "Газпромнефть-ОПНЗ". Проверка организована по жалобам на загрязнение атмосферного воздуха в городе Омске в начале августа.

"Для достижения целей проверки запланирован отбор проб промышленных выбросов и анализ их на соответствие установленным нормативам на источниках выбросов предприятия с привлечением специалистов различных подразделений ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", - говорилось в сообщении ведомства. При этом отмечалось, что инспекторы столкнулись с воспрепятствованием проведения проверки, составлено три протокола по части 1 статьи 19.4.1 КоАП РФ, материалы направлены в суд.