Суд признал крупного новосибирского производителя мороженого банкротом

НОВОСИБИРСК, 24 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области признал компанию "Купинское мороженое", которая специализируется в том числе на производстве мороженого и торговле, банкротом и ввел процедуру наблюдения. Об этом сообщается на сайте суда.

"Ввести в отношении должника - общества с ограниченной ответственностью "Купинское мороженое" <...> процедуру банкротства - наблюдение", - говорится в материалах дела.

С иском о признании компании банкротом в марте 2020 года обратился банк ВТБ, сумма исковых требований составила 277,9 млн рублей, в том числе 227,4 млн рублей основного долга. В качестве третьих лиц в деле участвует московская компания "Милк Трэйд".

Временным управляющим назначен член Московской саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих Олег Бабкин. Отчет управляющего назначен на 21 января 2021 года.

Оперативно получить комментарий представителей компании ТАСС не удалось.

Согласно выписке Федеральной налоговой службы, компания зарегистрирована в 2008 году в Новосибирске. Учредителем является самарское предприятие "Краун Трейдинг", принадлежащее предпринимателям Александру Булату и Павлу Хабусову. Гендиректором с 2019 года является Александр Борисенко. В апреле 2020 года компанию исключили из ЕГРЮЛ.