НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Учебный процесс в некоторых школах Новосибирска будет смешанным в новом учебном году. Несколько дней в неделю дети будут заниматься дистанционно, сообщает в четверг пресс-служба мэрии Новосибирска.

В начале августа новосибирским Минобразования было предложено частично оставить дистанционную форму обучения в 80 школах региона из-за почти двукратного превышения плановой наполняемости. Как сообщал министр образования области Сергей Федорчук, в них будет организована смешанная форма обучения, при которой чередуются дистанционный и очный форматы уроков. Также начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев ранее сообщал, что руководители образовательных учреждений города будут самостоятельно выбирать формат обучения для школьников, исходя из требований Роспотребнадзора и количества мест в классах.

"Учебный процесс в части школ будет смешанным - 1-2 дня в неделю дети будут заниматься дистанционно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все учреждения города разработали режим организации образовательной деятельности в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России. Все школы обеспечены антисептическими и моющими средствами.

Кроме того, 20 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что школьные линейки в Новосибирске будут проведены 1 сентября для первых и одиннадцатых классов.

Согласно данным оперативного штаба региона, по состоянию на утро 27 августа в Новосибирской области было выявлено 11,1 тыс. случаев коронавируса, 9,8 тыс. пациентов выписаны с выздоровлением, умерли 349 человек. 17 августа регион перешел ко второму этапу снятия ограничений.