В Новосибирской области планируют реализовать семь новых инвестпроектов

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Семь новых крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 10,9 млрд рублей планируют реализовать в Новосибирской области. Об этом в пятницу в пресс-центре ТАСС сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников.

"Это центр обработки данных компании "Неолайн" - 4,5 млрд [рублей], недавно совет по инвестициям был, [где обсуждался этот проект]. Это компания "Евросиб", одна из крупнейших в России транслогистических [компаний], которая свой комплекс представила на совет по инвестициям - 1,5 млрд. Это элеватор в Купино примерно на 1,2 млрд компании "Трансхимэкспорт", - перечислил Решетников.

Также в числе новых министр обозначил проект по модернизации линии безалкогольных напитков завода Coca Cola, строительство битумного терминала компании "Сибирская нефть", комплекса промышленных зданий для производства геофизического оборудования научно-производственного предприятия геофизической аппаратуры "Луч", научно-производственного комплекса компании Ocsial.

Решетников добавил, что в 2019 году успешно запустили восемь проектов общей стоимостью более 5 млрд руб., в том числе бассейн "Аквин" в Кольцово, центр фехтования в Новосибирске. Помимо новых крупных инвестпроектов на этапе реализации находятся еще семь стоимостью почти 19 млрд руб. Среди них проект оптово-распределительного центра сельхозпродукции компании "Русагромаркет", утиной фабрики "Улыбино".

Ранее Решетников заявлял, что власти Новосибирской области в 2020 году, несмотря на экономические потери, связанные с пандемией коронавируса, рассчитывают сохранить объем привлекаемых инвестиций на уровне прошлого года, это 248 млрд рублей.