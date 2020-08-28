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Экс-главу Минфина Тувы назначили на должность министра финансов Хакасии

Юрий Килижеков сменит на этом посту Ирину Войнову, которая останется заместителем главы Хакасии

ТАСС, 28 августа. Бывший глава Минфина Тувы Юрий Килижеков займет пост министра финансов Хакасии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Республики Хакасия.

"В начале следующей недели пост министра финансов республики займет Юрий Килижеков. Он уроженец Хакасии, работал в правительстве Тувы, в частности, занимал пост министра финансов", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в правительстве республики, предыдущий министр финансов Ирина Войнова остается заместителем главы республики. "Заместитель, курирующий много ответственных направлений, еще и министерство, поэтому принято решение ее разгрузить", - сообщил собеседник агентства.

Также будет освобожден от своей должности первый заместитель главы республики Николай Миронов. В пресс-службе правительства республики не уточнили, кто займет его место. Вместо Николая Евдокимова пост министра экономического развития Хакасии займет Виктор Богушевич. Он перейдет в правительство с поста управляющего регионального филиала "Россельхозбанка".

Пост министра ЖКХ и строительства, оставшийся вакантным после задержания и.о. замглавы республики - руководителя Минстроя Сергея Новикова, арестованного по подозрению в коррупции, займет замминистра Валерий Келин.

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