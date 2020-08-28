Экс-главу Минфина Тувы назначили на должность министра финансов Хакасии

ТАСС, 28 августа. Бывший глава Минфина Тувы Юрий Килижеков займет пост министра финансов Хакасии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Республики Хакасия.

"В начале следующей недели пост министра финансов республики займет Юрий Килижеков. Он уроженец Хакасии, работал в правительстве Тувы, в частности, занимал пост министра финансов", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в правительстве республики, предыдущий министр финансов Ирина Войнова остается заместителем главы республики. "Заместитель, курирующий много ответственных направлений, еще и министерство, поэтому принято решение ее разгрузить", - сообщил собеседник агентства.

Также будет освобожден от своей должности первый заместитель главы республики Николай Миронов. В пресс-службе правительства республики не уточнили, кто займет его место. Вместо Николая Евдокимова пост министра экономического развития Хакасии займет Виктор Богушевич. Он перейдет в правительство с поста управляющего регионального филиала "Россельхозбанка".

Пост министра ЖКХ и строительства, оставшийся вакантным после задержания и.о. замглавы республики - руководителя Минстроя Сергея Новикова, арестованного по подозрению в коррупции, займет замминистра Валерий Келин.