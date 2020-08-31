Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за выходные выросла почти на 27 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 31 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае на утро понедельника достигла 132,4 тыс. га, сообщается в оперативной сводке регионального лесопожарного центра.

На 09:00 (05:00 мск) пятницы в крае действовало 25 пожаров на почти 105,5 тыс. га.

"По оперативной информации на 09:00 (05:00 мск) 31 августа 2020 г. на территории края действует лесных пожаров - 28, на общей площади - 132 366 га", - сообщается в сводке.

Горит тайга в Эвенкийском и Кежемском районах. Угрозы населенным пунктам нет. В регионе действует режим ЧС в лесах. Доступ людей в леса ограничен.

По данным Министерства лесного хозяйства края, к местам пожаров авиацией доставлены бойцы лесного спецназа. "В Приангарье в течение трех недель держится жаркая ветреная погода с сухими грозами, что способствует росту класса пожарной опасности. Почти все пожары действуют в отдаленной труднодоступной местности <...>. В настоящее время локализовано шесть пожаров в Эвенкийском и Кежемском районах на общей площади 6 тыс. га, в течение дня планируется их полностью ликвидировать", - сказал первый заместитель министра лесного хозяйства Алексей Большаков.