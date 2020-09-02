Сеть "умных остановок" в Новосибирске планируют создать в 2022 году

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Сеть "умных остановок", которые разместятся на популярных, в том числе у гостей города маршрутах в Новосибирске и будут оснащены бесплатным Wi-Fi и зарядкой для мобильных телефонов, планируется создать в 2022 году. Это предусмотрено соответствующим проектом концессионного соглашения, разработанным мэрией, сообщил журналистам начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ранее сообщал о планах привлечь частного инвестора к строительству в городе "умных остановок" в рамках реализации стратегии совершенствования инфраструктуры городского пассажирского транспорта к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году.

"Мы планируем, что со следующего года начнется интенсивная реализация проекта. <…> Здесь предполагается создать инфраструктуру за счет инвестора. Мы в концессии предусмотрели, что все объекты будут созданы до 31 августа 2022 года. К 2023 году все должно быть", - сообщил Люлько, представляя проект концессионного соглашения.

По его словам, в Новосибирске появятся 250 "умных остановок", 156 и которых будут оснащены так называемым теплым блоком, в котором разместятся объекты дорожного сервиса (например, пункты общественного питания). Все остановки будут оснащены бесплатным Wi-Fi, кнопкой вызова службы "112", системой распознавания лиц, а также мультиинформационным блоком, представляющим из себя интерактивный экран с голосовым управлением, который может выстраивать маршрут и показывать имеющийся на этом маршруте транспорт.

Информационный блок будет также содержать информацию о достопримечательностях Новосибирска, расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею. Информация будет доступна на иностранных языка, а также адаптирована для слабослышащих людей - в информационном блоке предусмотрена функция сурдопереводчика. Все установленные в Новосибирске остановки будут функционировать с помощью единого пункта управления, который будет обеспечивать бесперебойную работу элементов умного блока.

Стоимость проекта оценивается в 368 млн рублей. На данный момент в городе уже установлены 9 "умных остановок". По словам начальника управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска Максима Леоненко, в течение 30 дней будет объявлен конкурс для выбора инвесторов. Реализация мероприятий проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" включена в национальный проект "Жилье и городская среда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.