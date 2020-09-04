Депутату заксобрания Приангарья грозит лишение мандата за некорректную справку о доходах

ИРКУТСК, 4 сентября. /ТАСС/. Проверка, которую провели депутаты Законодательного собрания Иркутской области, подтвердила информацию прокуратуры о том, что парламентарий и сын экс-губернатора региона Андрей Левченко нарушил антикоррупционное законодательство, не указав в справке о доходах за 2018-2019 годы три банковских счета и финансовые обязательства на 57,5 млн рублей. На одну из сессий будет вынесен вопрос о привлечении Левченко к ответственности, сообщила в пятницу ТАСС председатель депутатской комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Ольга Безродных.

"Срок проверки мы выдержали. Сначала это было 60 дней, потом мы ее продлили на 30 дней, чтобы получить ответы на запросы от надлежащих органов. Решение комиссии: сроком окончания проверки считать 4 сентября, утвердить прилагаемый доклад о результатах проведенной проверки, в котором констатируется, что факты, [изложенные прокуратурой], имеют место быть", - сказала Безродных.

Результаты проверки доведены до председателя заксобрания. По словам Безродных, на одну из сессий он должен вынести вопрос о привлечении Левченко к ответственности по статье 13.1 федерального закона "О противодействии коррупции", в соответствии с которой депутату грозит лишение мандата. Комментарием Левченко ТАСС пока не располагает.

В июне прокуратура внесла в заксобрание Иркутской области представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства, связанное с тем, что руководитель фракции КПРФ и сын экс-губернатора региона Андрей Левченко в справке о доходах за 2018-2019 годы не указал три банковских счета и финансовые обязательства на 57,5 млн рублей. Ранее Левченко в суде были предъявлены претензии на 57 млн и 500 тыс. рублей, суд их удовлетворил, и депутат должен выплатить эту сумму, но в справке о доходах это не указал.

Андрей Левченко, возглавляющий в Заксобрании Иркутской области фракцию КПРФ, является сыном экс-губернатора региона Сергея Левченко, в должности генерального директора руководит компанией "Стальконструкция". Летом 2016 года Андрею Левченко было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Уклонение от уплаты налогов в крупном размере" и "Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев". В связи с этим компания "КапиталИнвестСтрой" в 2017 году в судебном порядке требовала признать депутата банкротом. Согласно исковому заявлению, сумма неисполненных Андреем Левченко обязательств составила 57,5 млн рублей.

Кроме того, по версии СК, депутат Левченко осуществляет оперативное управление компанией "Звезда", которая сорвала программу замены лифтов в многоквартирных домах региона. Директор организации Олег Хамуляк в ноябре 2019 года был арестован по обвинению в хищении 185 млн рублей у регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов. О связи Левченко с компанией представитель СК заявлял на судебном заседании по избранию меры пресечения Хамуляку.