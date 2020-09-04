Класс в школе Новосибирска закрыли на карантин из-за коронавируса

НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Класс в школе № 13 Новосибирска отправлен на дистанционное обучение из-за обнаружения коронавируса у одного из учеников, сообщил ТАСС министр образования региона Сергей Федорчук.

"Действительно, посадили класс на карантин, перевели на дистанционку", - сказал собеседник агентства. По его словам, у одного из учеников был официально подтвержден коронавирус. Форма организации дистанционного обучения будет выбрана директором школы, отметил министр.

Ранее интернет-портал НГС со ссылкой на директора школы сообщал, что в новосибирской школе № 13 на карантин закрыли шестой класс, потому что у одного из учеников обнаружили коронавирус. По данным СМИ, ребенок заразился от матери, которая была больна и лечилась дома.

В Новосибирской области зафиксировано 11,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 371 человек умер, 10,3 тыс. выздоровели.