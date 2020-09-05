На Алтае начали использовать психотерапию в санаторной реабилитации после коронавируса

БЕЛОКУРИХА, 5 сентября. /ТАСС/. Специалисты одного из крупнейших санаторных комплексов "Россия" на курорте Белокуриха Алтайского края разработали программу реабилитации для людей, перенесших коронавирус. В программу включена работа с психотерапевтом, так как последствия сложного лечения сказываются на эмоциональном и психическом состоянии пациентов, рассказала ТАСС врач-терапевт, врач-пульмонолог санатория Елена Семенихина.

"Одним из основных факторов, который ухудшает общее состояние пациента, является астено-невротический синдром, астено-депрессивный синдром - общее ослабление. Сочетание невротизации и депрессии усугубляет еще больше состояние человека. Для этого есть индивидуальные или групповые занятия с психотерапевтом, и мы подключаем к реабилитации наших пациентов психотерапевта", - рассказала Семенихина.

Психотерапия назначается пациентам, переболевшим коронавирусом, по показаниям. Семенихина пояснила, что заболевание лечится сложно, препараты, которые назначаются для лечения коронавирусной инфекции в стационарах и объем лекарственной нагрузки, общая обстановка длительного нахождения в стационаре, двухнедельная реабилитация, а также стресс от самоизоляции накладывают свой отпечаток на эмоциональное состояние.

Как пояснила замгендиректора санаторного комплекса Надежда Чувашова, интерес к подобному оздоровлению усилился - нарабатывается все больше методик по лечению коронавирусной инфекции. "Психотерапевт - уникальный специалист, в санаторно-курортном лечении помощь и работа психотерапевта очень важная составляющая. Привлечение психотерапевта к работе с перенесшими коронавирус - серьезная необходимость, так как человек во время заболевания испытывает депрессивное, агрессивное состояние. <...> Плюс ко всему неизвестность этой болезни накладывает отпечаток на пациента - чтобы привести [в порядок] себя, организм, мысли, необходим психотерапевт", - подчеркнула Чувашова.

При разработке программы реабилитации специалисты руководствовались рекомендациями Минздрава РФ. В программе задействуют уникальные климатические условия курорта - горный воздух, наполненный заряженными частицами и биологически активными веществами растений. Применяются специальные физические, дыхательные упражнения, прогулки по тропам здоровья. Используются аппараты для лечения бронхолегочных заболеваний, ингаляции с эвкалиптом и ментолом, гипокситерапия, спелеотерапия, специальные массажи, минеральные ванны и многое другое.

Как отмечают в управлении региона по развитию туризма и курортной деятельности, с июля 2020 года терапию на базе санатория "Россия" прошли уже около сотни человек, перенесших коронавирус. Процедура пользуется популярностью, так как эта инфекция в ряде случаев отличается не только тяжелым течением с высоким риском для жизни, но и осложнениями после выздоровления.