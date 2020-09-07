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Пандемия COVID-19

Класс в красноярской школе перевели на "дистанционку" из-за коронавируса у ученика

Случай инфекции выявили в школе № 34

КРАСНОЯРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Класс в школе № 34 в Красноярске переведен на дистанционное обучение из-за коронавирусной инфекции, которой заразился один из учеников. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"В школе № 34 выявлен случай заражения ученика коронавирусной инфекцией. Дети контактировали друг с другом только 1 сентября. Со 2-го числа заболевший ребенок находится на карантине, а учитель и одноклассники перешли на дистанционное обучение", - сказали в мэрии.

В администрации добавили, что в школе усилена дезинфекция.

По данным на 7 сентября, в Красноярском крае выявлено более 17,6 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 13,85 тыс. человек, умерли 506 человек.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия COVID-19
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