В Нижнеудинске открыли после капремонта детское отделение пострадавшей от паводка больницы

ТАСС, 8 сентября. Администрация больницы Нижнеудинского района Иркутской области, который сильнее остальных пострадал от паводков в регионе в 2019 году, возобновила работу детского отделения больницы после капитального ремонта, оснастив его новым оборудованием. Об этом сообщил в ходе телемоста с президентом РФ Владимиром Путиным главврач Манат Раджабов.

"После капитального ремонта мы запустили детское отделение на 30 коек с новым оборудованием и мебелью", - рассказал Раджабов в ходе телемоста.

Он добавил, что в ходе капремонта были также отремонтированы хирургическое, кардиологическое, гинекологическое и неврологическое, родильное отделения больницы, станция скорой медпомощи и взрослая поликлиника при больнице. Установлены новые аппараты УЗИ, рентген и маммограф. "Сейчас это уютные и светлые помещения, где наши пациенты могут получить достойную и комфортную помощь", - уточнил Раджабов.

Также в ходе телемоста о получении лицензии на работу нового инфекционного отделения отчиталась главврач Тулунской городской больницы Елена Гусевская, поблагодарив президента за строительство корпуса. Глава государства пожелал иркутским медикам успехов на "практически новом" месте работы.

Нижнеудинск, в котором проживают почти 34 тыс. человек, находится в 508 км от Иркутска. Весной - летом 2019 года он очень сильно пострадал от паводков в области. Здание районной больницы в центре города также серьезно пострадало от стихийного бедствия - более двух недель в подвале и на первом этаже стояла вода. При этом во время ЧП оказание экстренной медпомощи населению не прекращалось.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. подлежат капитальному ремонту.