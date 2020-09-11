Минсельхоз РФ не продлил льготные тарифы для регионов СФО на вывоз зерна на запад страны

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Действующие с сентября по февраль льготные тарифы на транспортировку сибирского зерна в западную часть России, которые ранее предложил продлить губернатор Омской области Александр Бурков, пока не пролонгированы. Вопрос о продлении льгот, позволяющих сибирским аграриям экономить до половины стоимости перевозки зерна, действие которых завершилось 1 сентября, находится в стадии решения, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

В конце августа губернатор Омской области Александр Бурков на совещании о проведении уборочных работ в СФО предложил продлить на два месяца срок действия специальных льготных тарифов на железнодорожную перевозку сибирского зерна в западную часть России, который заканчивался 1 сентября. Мера позволяет сибирским аграриям экономить на транспортировке зерна в порты, находящиеся в европейской части России, откуда пшеница отправляется на внешние рынки. Кроме этого, она повышает конкурентоспособность сибирских регионов.

"Она (льгота) действует в соответствии с 406-м постановлением (об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета РЖД на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна - прим. ТАСС) с 1 февраля по 1 сентября, то есть сейчас в настоящее время льготы нет по нему. Пока ответа нет, [продление льготы по] 406-му постановлению пока в стадии решения", - сказал Лещенко.

Ранее он сообщал журналистам, что Минсельхоз Новосибирской области выступил с инициативой продлить льготные тарифы на весь год, чтобы аграрии смогли без авралов вывозить зерно за пределы региона. По мнению сельхозпроизводителей, опрошенных ТАСС ранее, льготная транспортировка зерна для аграриев очень ощутима - она покрывает фактически половину расходов на перевозку.

По данным Минсельхоза РФ, в регионах Сибири в 2019 году было собрано 14,7 млн тонн зерновых и зернобобовых. Сибирский федеральный округ является одним из ведущих сельскохозяйственных макрорегионов России. Крупнейшие производители зерна в СФО - Алтайский край и Омская область. В 2019 году в Алтайском крае собрано около 4,2 млн тонн зерна в весе после доработки, в Омской области аграрии собрали урожай более чем на 3 млн тонн.

Ранее полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло сообщал, что регионы Сибири экспортируют не более 500 тыс. тонн зерна в год, но при этом располагают потенциалом экспорта до 5 млн тонн. Основными направлениями экспорта зерна из Сибири являются Казахстан, Монголия, Белоруссия, Китай, Азербайджан и Латвия.