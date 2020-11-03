Спортивным тренерам в Новосибирской области предоставят налоговые преференции

НОВОСИБИРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Новосибирской области при рассмотрении поправок в региональный закон о налогообложении, касающихся патентной системы, предложили не поднимать предельный размер потенциального дохода для некоторых предпринимателей, свыше которого не исчисляется налог. Это касается спортивных тренеров и мастеров по ремонту компьютеров, сообщил во вторник на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности зампредседателя комитета Валентин Сичкарев.

"В основном в поправках мы уменьшаем общую сумму дохода, от которой потом рассчитывается налог. Но по некоторым позициям наблюдается увеличение. Уполномоченный по правам предпринимателей региона предложил - и депутаты с ним согласились - не повышать размер для преподавателей физкультуры и спортивных тренеров, потому что во время ковида спортивные залы были закрыты, и тренера остались без работы. Еще одна категория - это мастера по ремонту компьютеров", - сообщил Сичкарев.

Он отметил, что свои предложения в виде поправок депутаты внесут при рассмотрении проекта во втором чтении. Необходимость изменений в патентную систему Сичкарев объяснил тем, что с начала 2021 года в стране отменяется единый налог на вмененный доход, поэтому многие предприниматели вынуждены будут перейти на другие системы налогообложения. Предложенные поправки сделают патентую систему более привлекательной для бизнеса.

Также в законе планируется расширить количество видов деятельности, занимаясь которыми предприниматели смогут воспользоваться патентной системой. Ранее депутаты Заксобрания заявляли о намерении продлить налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей региона, которые впервые оформили бизнес в производственной, социальной, научной и бытовой сферах деятельности и используют патентную систему.