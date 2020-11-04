Власти Иркутской области сообщили, что показатели ввода жилья превышают прошлогодние

ИРКУТСК, 4 ноября. /ТАСС/. Застройщики Иркутской области, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, за девять месяцев 2020 года ввели в эксплуатацию на 3% жилья больше, чем за тот же период 2019 года, сдав 517,1 тыс. кв. м. Всего в текущем году планируется ввести 1 млн 68 тыс. кв. м жилья, что на 4% превысит результат 2019 года, сообщил в среду ТАСС заместитель министра строительства, дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

"В период распространения COVID-19 деятельность застройщиков не приостанавливалась и не прекращалась. <…> По оперативным данным Иркутскстата, общий объем ввода жилья на территории Иркутской области за период с января по сентябрь 2020 года составил 517,1 тыс. кв. м, что на 3% больше аналогичного периода прошлого года. До конца года планируется ввод 550,9 тыс. кв. м, что в целом обеспечит ввод на территории Иркутской области 1 млн 68 тыс. кв. м жилья", - сообщил Лобанов.

В текущем году в регионе планируется ввести в строй на 44 тыс. кв. м жилья больше, чем в прошлом. Падения объемов строительства пока не отмечается, несмотря на то, что пандемия повлияла на отрасль. Например, во втором квартале, когда в Иркутской области действовали жесткие ограничения, и был введен обязательный режим самоизоляции для всех жителей, приостанавливалась государственная регистрация построенного жилья. Это затормозило ввод в строй индивидуального жилья.

Что касается строительства многоквартирных домов, то застройщики до сих пор испытывают проблемы с привлечением иностранной рабочей силы, которая нужна для завершения объектов, в частности, для проведения отделочных работ.

В 2019 году в Иркутской области ввели в строй 1 млн 24 тыс. кв. м жилья. Таким образом, в прошлом году была преодолена планка в 1 млн кв. м. В регионе стоит задача довести к 2030 году объем жилищного строительства до 1,9 млн кв. м.

Увеличение объемов жилищного строительства - одна из задач, поставленных национальным проектом "Жилье и городская среда". Всего он состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.