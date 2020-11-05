Власти Омской области перепрофилируют санатории для приема заразившихся коронавирусом

ТАСС, 5 ноября. Власти начали установку кислородного оборудования в санаториях, чтобы учреждения могли принимать заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Омской области Александр Бурков в интервью, размещенном в официальном аккаунте правительства региона во "ВКонтакте".

"Кроме открытых стационаров, сегодня оборудуют несколько санаториев кислородными системами для того, чтобы туда класть больных, если вдруг будет увеличение", - сказал Бурков.

Во вторник власти сообщили об увеличении коечного фонда в медучреждениях Омской области на 260 мест, что составляет 7% от общего числа. Ранее количество мест в больницах, предназначенных для заразившихся коронавирусом, составляло 3 410.

Также Бурков сообщил, что более 800 преподавателей медицинского университета присоединилось к почти 900 студентам-медикам, которые помогают врачам в борьбе с коронавирусом.

Накануне из-за эпидемиологической ситуации власти области продлили школьные каникулы до конца следующей недели, а также запретили несовершеннолетним находиться без сопровождения взрослых в торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах, на предприятиях общественного питания. Студенты колледжей и вузов ушли на дистанционное обучение до 22 ноября. Сейчас в регионе разрешены занятия спортом в фитнес-центрах, работают предприятия сферы услуг, открыты магазины площадью до 800 кв. метров. С ограничениями открыты кафе и рестораны, разрешена деятельность гостиниц с коечным фондом до 20 номеров.

По данным омского Минздрава, в регионе за минувшие сутки коронавирус выявлен у 205 человек - это рекордный показатель с начала пандемии. Общее количество заболевших составило 16 590 человек, из которых 11 868 выздоровели, 445 умерли.