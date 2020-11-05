Самолет "Уральских авиалиний" во время вылета из Красноярска потерял надувной трап

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Уральское межрегиональное территориальное управление Росавиации проводит расследование по факту инцидента с аварийным надувным трапом самолета авиакомпании "Уральские авиалинии". После вылета из аэропорта Красноярска на взлетно-посадочной полосе остался надувной трап самолета. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в четверг.

"По факту авиационного инцидента с аварийным надувным трапом самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" организованно расследование. 1 ноября после вылета из аэропорта Красноярска воздушного судна А-321, которое используется авиакомпанией "Уральские авиалинии" для перевозки грузов, на взлетно-пасадочной полосе обнаружен аварийный надувной трап", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по данному факту Уральским межрегиональным территориальным управлением Росавиации проводится расследование, ход которого взят на контроль уральским транспортным прокурором. Пассажиров на борту не было.