В сельском районе Республики Алтай создали ковидный госпиталь

Ранее сообщалось, что количестве коек для пациентов с коронавирусом в медучреждениях Республики Алтай увеличат более чем на 23% - до 645. В Чемальском районе ранее ковидного госпиталя не было, всего, по данным оперштаба там вирус был выявлен у 126 человек.

ТАСС, 5 ноября. Районная больница в Чойском районе Республики Алтай стала площадкой для нового ковидного госпиталя в регионе. Всего в создано 50 специализированных коек, сообщил в четверг на своей странице в Instagram глава района Михаил Маргачев.

"Пятьдесят дополнительных мест на базе Чойской районной больницы развернуты по поручению главы Республики Алтай Олега Леонидовича Хорохордина. На подготовку специального помещения ушло около десяти дней", - сообщил глава района.

Он отметил, что при подготовке помещения были учтены необходимые требования и условия. В госпитале будет работать специальная группа местных врачей по определенному графику. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона, на сегодня в общей сложности в регионе развернуть 595 коек - это 540,9% от плана. Семьдесят коек планируется развернуть на базе Чемальской и Усть-Канской районных больниц в случае продолжения роста числа заболевших.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в регионе выявлено 163 новых случаев коронавируса, за весь период лабораторно подтверждено 8438 случаев. Заболеваемость за месяц увеличилась более чем в два раза - на 5 октября сообщалось о 4 007 случаях заражения коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 47,4 млн человек, более 1,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 693 454 случая заражения, выздоровел 1 266 931 человек, умерли 29 217. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.