Власти Омской области обратились в УФАС из-за резкого роста цен на лекарства

Резкое ухудшение эпидемиологической обстановки в Омской области привело к ажиотажному спросу и дефициту лекарств, используемых при лечении COVID-19, и антибиотиков. Например, один из самых распространенных аналогов антибиотика левофлоксацин, который еще в сентябре продавался по цене 70-80 рублей за упаковку, теперь есть в наличии только в одной аптеке Омска по цене 2 120 рублей.

ОМСК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Омской области и региональное Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) примут меры для снижения стоимости лекарств, используемых при лечении ОРВИ и коронавируса, ажиотажный спрос на которые привел к значительному росту цен в регионе. Об этом сообщил в четверг на своей странице в Instagram губернатор Омской области Александр Бурков.

"Производителям, конечно, выгоднее поставлять лекарства в Москву - там и цены выше, и спрос. В дальние регионы они стараются не везти, и сейчас мы работаем персонально с каждым производителем, чтобы привозили [лекарства] к нам. И параллельно мы сегодня работаем с антимонопольным [управлением], чтобы сбить этот незаконный рост цен в аптеках", - сообщил Бурков.

По его словам, лекарства поступают в Омскую область очень маленькими партиями и разбираются за считанные часы. "Нам нужно насытить лекарствами все аптечные полки. И надо снимать этот ажиотажный спрос, потому что люди сегодня в неком паническом состоянии закупают впрок, причем зачастую не те лекарства, которые нужны", - рассказал губернатор.

Он отметил, ссылаясь на мнение медиков, что антибиотики при лечении коронавируса не нужны. "У меня было поражение легких, даже остаточные явления сохранились. Мне не прописывали антибиотики, лечили противовирусными и поддерживающими иммунную систему препаратами", - уточнил Бурков, переболевший коронавирусом. Он добавил, что поручил создать единый портал, на котором будут собираться все данные о наличии и ближайших планах поставок медикаментов в аптеках области.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 5 ноября в регионе коронавирус выявлен 16 801 человека, в том числе у 211 за минувшие сутки, 13 454 человека выздоровели, 434 умерли.