Новосибирский театр оперы и балета представит свою премьеру оперы "Дидона и Эней"

НОВОСИБИРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) представит 13 и 14 ноября на камерной сцене свою премьеру барочной оперы "Дидона и Эней" английского композитора Генри Пёрселла (1659-1695). Постановщиком спектакля выступил главный режиссер НОВАТ Вячеслав Стародубцев, сообщили ТАСС в пресс-службе театра в четверг.

Опера "Дидона и Эней" была написана Генри Пёрселлом в конце XIX века. В основу оперы положено либретто по четвертой книге Вергилия "Энеида", одной из тем которой стало античное предание о любви карфагенской царицы Дидоны к Энею, спасшемуся из захваченной греками Трои. По сюжету, в Карфаген, где царствует Дидона, приходят корабли Энея, одного из защитников Трои. Ничто не мешает союзу влюбленных, пока против Энея не восстают злые силы. Колдунья и подвластные ей волшебницы заставляют Энея покинуть Дидону. Троянец готов остаться, но Дидону ничто не может утешить: она не верит в его любовь и кончает жизнь самоубийством.

"На сегодняшний день особенную актуальность приобретают камерные оперы, так как этот стиль не требует больших массовых сцен, но выражает всю глубину и изысканность оперного искусства. Барочная опера с ее тонкой эмоциональной структурой сегодня становится проводником к жанру большой оперы", - приводит пресс-служба слова Стародубцева.

В премьерном показе спектакля 13 ноября заглавную партию исполнит одна из самых ярких молодых звезд мировой оперы, солистка НОВАТ Василиса Бержанская. Как отметил Стародубцев, благодаря таким артистам как Бержанская зрители смогут в полной мере насладиться уникальным стилем барокко.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, особенностью барочных опер является малый состав участников спектакля, а также камерность постановки. Кроме этого, музыка и оперное искусство эпохи барокко более возвышенны и наполнены витиеватыми пассажами и "украшениями".

Новосибирский академический театр оперы и балета открылся 12 мая 1945 года. Здание театра является крупнейшим в РФ. Оно представляет собой сложный и уникальный архитектурный комплекс, на сегодняшний день оно имеет статус культурного наследия РФ. В настоящее время художественным руководителем театра является Владимир Кехман, гендиректором с января 2018 года назначен приглашенный дирижер театра Ара Карапетян.