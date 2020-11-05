Работающим в Новосибирской области иностранцам предоставят налоговые преференции

НОВОСИБИРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Новосибирской области в связи с пандемией коронавируса приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий налоговые преференции для граждан Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Украины и Молдавии, которые работают на территории области. Согласно документу, в 2021 году для них предлагают заморозить региональный коэффициент, на основе которого рассчитывается стоимость патента на работу, сообщил в четверг на сессии заксобрания региона министр труда и социального развития Ярослав Фролов.

"В связи с экономической ситуацией в результате распространения новой коронавирусной инфекции, с целью сохранения численности иностранных работников на рынке, необходимых для укомплектования низкоквалифицированных рабочих мест, проектом закона предлагается в 2021 году размер регионального коэффициента оставить на уровне 2020 года, то есть 1,98", - сказал Фролов.

По словам министра, согласно налоговому кодексу, платеж по налогу на патент составляет 1200 рублей и зависит от двух параметров - федерального коэффициента-дефлятора, величины, которая учитывает изменение потребительских цен на товары, и регионального коэффициента, отражающего особенности рынка труда, который в 2020 году равен 1,98.

В 2020 году стоимость патента составляет 4 300 рублей. За восемь месяцев текущего года в Новосибирской области выдано 16158 патентов на общую сумму 435 млн рублей. В 2021 году с учетом прогнозного значения федерального коэффициента-дефлятора стоимость патентов составит 4472 рубля.

Председатель комитета Заксобрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин отметил, что проект закона был рассмотрен на комитете, и попросил поддержать законопроект.

По данным оперативного штаба на утро 5 ноября, в области зарегистрировано 18,2 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. С 11 октября в регионе число заразившихся за сутки впервые за последние два месяца превысило 100. Как сообщал министр экономического развития региона Лев Решетников, экономика Новосибирской области из-за последствий распространения коронавирусной инфекции и введенных из-за пандемии ограничений недополучила около 100 млрд рублей.