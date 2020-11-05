Ввод строящегося в Туве моста через Енисей планируется в марте 2022 года

ТАСС, 5 ноября. Ввод строящегося моста через Большой Енисей (правый исток Енисея), который круглогодично свяжет труднодоступный Тоджинский район с другими частями Тувы, запланирован на март 2022 года, но может произойти и раньше. Об этом в четверг на своей странице "ВКонтакте" написал глава региона Шолбан Кара-оол.

"В этом году мы начали строить здесь мост, с которым Тоджа перестанет быть "островом". Он на треть уже готов. Хотя запуск планируется в марте 2022 года, я уверен, что наш "Восток" сделает все, чтобы сократить этот срок, не нарушая технологии", - написал Кара-оол.

Строительство началось в марте текущего года. Работы ведет компания ООО "Восток", ранее строившая современный Коммунальный мост в тувинской столице.

Как сообщалось, строительство моста оценивается примерно в 350 млн рублей. Сейчас в шесть населенных пунктов Тоджинского района, где живут около семи тысяч человек, можно попасть через переправу у села Тоора-Хем. Летом там работает паром, зимой создается ледовая переправа.