В Иркутской области до 7 декабря продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

ИРКУТСК, 6 ноября. /ТАСС/. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлили по 7 декабря в Иркутской области, где увеличивается ежесуточный прирост числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Согласно изменениям в указ [о введении режима повышенной готовности], режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен по 7 декабря", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на 6 ноября, в Иркутской области подтверждено 26 014 случаев заражения. Прирост за последние сутки составил 253 человека, при этом в летние месяцы он опускался ниже 80. За время пандемии в регионе выздоровели 20 304 пациента, умерли 509, в том числе 18 за минувшие сутки, это суточный максимум в регионе за все время пандемии.

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации предприятиям торговли и услуг Иркутской области рекомендовано обеспечивать посетителей защитными масками, вузам - перейти на дистанционное обучение, работу заведений общепита ограничили до 23:00. Общественный транспорт проверяют на предмет соблюдения пассажирами масочного режима. В регионе уже функционируют около 5 тыс. ковидных коек, из них почти 1,3 тыс. - с подачей кислорода. Увеличены поставки лекарств в регион, так как в аптеках наблюдается дефицит противовирусных препаратов и антибиотиков.