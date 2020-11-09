Томские власти сняли карантин по опасному для животных узелковому дерматиту

ТОМСК, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Томской области сняли карантин по опасному для животных узелковому дерматиту, который был впервые обнаружен на юге региона в начале октября. Новых очагов заболевания выявлено не было, сообщил ТАСС начальник отдела организации противоэпизоотических и карантинных мероприятий департамента ветеринарии области Иван Егоров.

Нодулярный или узелковый дерматит впервые обнаружили ветеринарные врачи в селе Большая Галка Бакчарского района в начале октября, на территории региона заболевание было зарегистрировано впервые. Заразилась одна корова, ее было решено утилизировать. Был объявлен 30-дневный карантин в пятикилометровой зоне, так как заболевание очень быстро распространяется, а при вспышке умирают от 4 до 95% зараженных особей.

"Сняли карантин по узелковому дерматиту", - сказал Егоров, уточнив, что новых очагов выявлено не было.

После отмены карантина еще 12 месяцев будут сохраняться ограничения на ввоз и вывоз восприимчивых животных - крупного рогатого скота и мелких млекопитающих - за пределы угрожаемой зоны. Также в бывшей карантинной зоне на этот срок запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с восприимчивыми животными.

Нодулярный дерматит - это сложное инфекционное заболевание, встречающееся как у крупного рогатого скота, так и прочих млекопитающих, вызванное вирусом. Человек к нему не восприимчив. Заболевание в 2018 году зафиксировано в Южной Осетии, Самарской и Курганской областях. В России до 2015 года нодулярный дерматит среди поголовья крупного рогатого скота не выявлялся.