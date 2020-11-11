Депутаты Приангарья поддержали продолжение выплат медикам за работу с больными COVID-19

ИРКУТСК, 11 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии в среду приняли законопроект, в соответствии с которым на октябрь и ноябрь продлены региональные стимулирующие выплаты медикам за работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией.

"Решение принято", - огласил итоги голосования председатель заксобрания Александр Ведерников.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что из областного бюджета на выплаты за октябрь потребуется выделить порядка 42,3 млн рублей, сумма за ноябрь не указана.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в мае подписал указ о региональных выплатах медперсоналу за работу с пациентами, заразившимися новым коронавирусом, а позже эту меру поддержки оформили в виде областного закона. Для врачей были предусмотрены выплаты в размере 50 тыс. рублей, для среднего медперсонала, фельдшеров, водителей выездных бригад скорой помощи — 25 тыс., младшего медицинского персонала, уборщиков и других сотрудников, обеспечивающих исследование биологического материала, представляющего опасность заражения, — 5 тыс. рублей.

В октябре Кобзев внес в Заксобрание проект закона о продлении выплат медикам за работу в "красной зоне". Выплаты решено продолжить, так как эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшается.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, на 11 ноября в Иркутской области подтверждено 27 290 случаев заражения. Прирост за последние сутки составил 258 человек. Всего за время пандемии в регионе выздоровели 21 196 пациентов, умерли 592.