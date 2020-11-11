В Томской области сняли карантин по птичьему гриппу

ТОМСК, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Томской области сняли введенный в середине октября карантин по птичьему гриппу в селах Мельниково и Сухой Лог. Кроме очагов в этих населенных пунктах других случаев заражения в регионе не обнаружено, сообщил в среду ТАСС начальник отдела организации противоэпизоотических и карантинных мероприятий департамента ветеринарии области Иван Егоров.

"Распоряжение (о снятии карантина) получено по Шегарскому району. По Чаинскому району направили на подпись губернатору, осталась только формальность, в принципе все (меры) уже отменены. Все мероприятия проведены, новых очагов нет", - сказал Егоров.

Четырнадцатого октября в селе Мельниково в Шегарском районе на юге Томской области был выявлен первый с 2007 года очаг птичьего гриппа. Девятнадцатого октября власти региона сообщили о втором очаге - в селе Сухой Лог в Чаинском районе в центральной части области. В данных населенных пунктах был объявлен карантин, введены блокпосты, на которых следили за ввозом и вывозом птицы из угрожаемой зоны в 5 км, более 200 птиц были уничтожены. Предположительно, грипп был завезен с птицами из соседней области Сибири.

Птичий грипп - остро протекающее вирусное заболевание, затрагивающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц, с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов. Данное заболевание является для птиц смертельным.