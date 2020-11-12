В Новосибирска уволили заведующего филиала больницы, где ребенка таскали за волосы

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Штат нянь для присмотра за детьми, проходящими лечение без родителей, будет расширен в новосибирской туберкулезной больнице, где, как сообщали ранее очевидцы в соцсетях, медсестра таскала за волосы трехлетнюю девочку. Кроме того, уволен заведующий детским филиалом медучреждения. Об этом сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"В детской туберкулезной больнице пересмотрено штатное расписание, будет увеличено количество нянь для детей, которые лежат без родителей. Готовятся документы для получения лицензии на образовательную деятельность, это позволит принять на работу воспитателя", - сообщили в пресс-службе, не уточнив, на сколько человек будет увеличен штат нянь. В отделении туберкулезной больницы, где лечатся маленькие дети, обновят мебель и игрушки в игровой комнате. Также в местах общего пользования - коридоры, игровые, палаты - будет смонтирована система видеонаблюдения. В пресс-службе добавили, что 11 ноября был уволен заведующий детским филиалом больницы, где были зафиксированы случаи жестокого обращения, а старшая сестра филиала и старшая сестра отделения, где произошли инциденты, понижены в должности.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, как медсестра детской туберкулезной больницы берет малолетнюю девочку за волосы и кидает на кровать. По словам автора видео, женщины, проходившей обследование в больнице, подобные действия происходят постоянно. В связи с этим были организованы проверки, по результатам которых следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении медсестры.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру по поводу инцидента. Позднее следователями было возбуждено уголовное дело в отношении еще одного сотрудника туберкулезной больницы. Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, дело возбуждено по второму видео, выложенному в социальных сетях, где медсестра бьет шестилетнего мальчика.

Кузнецова направила председателю правительства России обращение, в котором попросила разработать стандарт ухода за детьми без родителей в медицинских учреждениях. Одним из поводов обращения омбудсмена к председателю правительства России послужила ситуация в Новосибирске, где зафиксирован факт жестокого обращения медсестры клинической туберкулезной больницы с трехлетней девочкой, находившейся на лечении.

В понедельник, 9 ноября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил региональному Минздраву проверить работу детской туберкулезной больницы. Как сообщил министр здравоохранения области Константин Хальзов, министерством была сформирована комиссия, на прошлой неделе она уже посещала детскую больницу вместе с уполномоченным по правам ребенка в Новосибирской области Надеждой Болтенко для проверки работы медучреждения. Также была проведена работа с медсестрой больницы, действия которой попали на видео, в результате женщина была уволена.