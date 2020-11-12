Культурную программу на основе историй воинов-сибиряков покажут в новосибирской филармонии

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Письма, стихи и песни воинов-сибиряков и тружеников тыла, которые были собраны волонтерами в Новосибирской области в рамках регионального проекта "Сибирь героическая", представят в виде культурной-просветительской программы в крупнейшей в стране Новосибирской государственной филармонии, сообщила в пресс-центре ТАСС региональный министр культуры Наталья Ярославцева.

Проект "Сибирь героическая" впервые проводится на территории Новосибирской области в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участники акции, которыми стали студенты-волонтеры, собирали информацию о более чем 100 воинах-сибиряках на основе более 1 тыс. документов из архивов, краеведческих музеев и открытых источников. В основу культурной программы легли письма солдат-сибиряков с фронта, а также письма от их родственников, народные стихи и песни, написанные солдатами на фронте.

"В финальной программе будут отобраны лучшие. Мы будем делать это в камерном зале филармонии 16 ноября. Нам очень хотелось, чтобы пришли, конечно, в первую очередь, молодые исполнители, студенты наших творческих вузов, ребята из поисковых отрядов", - сообщила Ярославцева, уточнив, что концерт пройдет при 50% заполненности зала в связи с ограничениями на фоне пандемии.

Как сообщила журналистам руководитель проекта Екатерина Болдырева, культурная программа будет построена по хронологии событий от начала и до конца войны. Героями стали как рядовые солдаты, так и участники ключевых событий, в частности, в программе будут представлены воспоминания новосибирских солдат - героев Безымянной высоты, участвовавших в боях в 1943 году в поселке Бетлица в Калужской области. Кроме того, программа будет основана на воспоминаниях людей из разных районов Новосибирской области о том, как они встречали победу.

Как отметила министр культуры, концертную программу будут представлять волонтеры-студенты, участвовавшие в сборе информации, студенты новосибирского музыкального колледжа им. Мурова, а также новосибирской государственной филармонии им. Глинки.

По указу президента Владимира Путина 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего в течение 2020 года в Новосибирской области запланировано более 180 ключевых мероприятий.