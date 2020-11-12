Число посетителей учреждений культуры в крупных городах Хакасии ограничили до 25%

ТАСС, 12 ноября. Количество посетителей в кафе в крупных городах Хакасии ограничено в дневное время до 50% от возможного, а в учреждениях культуры - до 25%. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" написал в четверг глава региона Валентин Коновалов.

"С учетом текущей эпидемиологической обстановки и позиции Роспотребнадзора в постановление правительства Хакасии о введении режима повышенной готовности внесены очередные изменения. Организациям, оказывающим услуги общественного питания в Абакане, Черногорске и Саяногорске, в период времени с 06:00 по 23:00 необходимо ограничить количество посетителей, находящихся в зале, до 50% от числа заявленных в паспорте готовности объекта. Загрузка учреждений культуры и искусства не должна превышать 25% от их единовременной пропускной способности или наполняемости зрительного зала, в других населенных пунктах - не более 50%", - написал Коновалов.

Также, по словам Коновалова, не допускается работа кинотеатров и фитнес-центров в Абакане, Черногорске и Саяногорске при загрузке залов более 25%. Работодатели обязаны перевести на удаленную работу граждан старше 65 лет, а также сотрудников, имеющих хронические заболевания. Рекомендуется обеспечить перевод на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников учреждений и предприятий.

"В остальном действующий режим остается без изменений и продлевается до 10 января 2021 года включительно. Решение о дальнейших ограничениях установленного режима будет приниматься с учетом тенденций развития в регионе эпидемиологической ситуации", - написал Коновалов.

Сейчас в Хакасии действуют ограничения на проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан, собраний, совещаний - не более 10 человек. Для учащихся 5-11-х классов, а также студентов техникумов и колледжей в Абакане, Усть-Абакане, Черногорске и Саяногорске с 11 ноября введено дистанционное обучение.

По данным на 12 ноября, в республике зарегистрированы почти 8,9 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 6,1 тыс. Умерли 84 человека.