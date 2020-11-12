Хуснуллин поддержал проект благоустройства набережной Иртыша в Омске

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Власти будут искать возможность реализовать проект масштабного благоустройства Иртышской набережной в Омске. Об этом в четверг сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам встречи с главой региона Александром Бурковым.

Ранее стало известно, что правительство Омской области рассчитывает привлечь к проекту создания в миллионном Омске пятнадцатикилометровой, самой протяженной в Евразии благоустроенной набережной кроме 7 млрд рублей федеральных средств около 20 млрд рублей частных инвестиций.

"В ходе встречи посмотрели проект масштабного благоустройства Иртышской набережной. Проект интересный, будем искать возможности его реализовать", - написал Хуснуллин на своей странице "ВКонтакте".

По словам вице-премьера, дорожное строительство в регионе идет хорошими темпами, но нужно "подтягиваться по дорогам". "Отдельно обсудили тему дольщиков: регион будет оперативно выносить дома на Набсовет", - отметил Хуснуллин.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков рассказал ТАСС, что проект набережной, разработанный Центром компетенций по вопросам городской среды, был презентован министру экономического развития РФ Максиму Решетникову. По словам главы региона, разработка концепции с учетом мнения экспертов и граждан, работа с проектно-сметной документацией и собственно реализация проекта займет несколько лет.

Планируется, что по всей набережной будет проходить непрерывная велодорожка. В проект гармонично вольются уже реализованные проекты благоустройства - реконструированный бульвар Победы, отреставрированная "Газпромом" улица Чокана Валиханова, восстановленные объекты Омской крепости. В сердце Омска - устье реки Омь - планируется построить велопешеходный мост, который соединит левый и правый берега. Работа над набережной начнется с 2021 года с реконструкции парка "Зеленый остров" на берегу Иртыша по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".