Архангельская область окажет помощь Ненецкому АО в предупреждении последствий паводка

АРХАНГЕЛЬСК, 15 марта. /ТАСС/. Архангельская область окажет помощь Ненецкому автономному округу (НАО) в подготовке к предстоящему весеннему ледоходу и паводку и предотвращении возможных последствий, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы администрации области по итогам совещания глав регионов Александра Цыбульского и Юрия Бездудного.

"Правительство Архангельской области окажет Ненецкому округу помощь в предупреждении последствий весеннего паводка. С соответствующей просьбой к губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому обратился глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. Глава Поморья заверил руководство НАО в том, что областное правительство окажет необходимую поддержку", - говорится в сообщении.

Цыбульский, который был главой НАО с 2017 по 2020 год, отметил, что проблема образования ледовых заторов для округа является ежегодной в период весеннего половодья. В регионе нет сертифицированных организаций, которые могут работать со взрывчатыми веществами.

Для помощи НАО правительство Архангельской области организует закупку дополнительного объема взрывчатых веществ, которые могут потребоваться для проведения работ по устранению ледовых заторов, в том числе на реке Печоре. "У нас в этом году снега немного, но ледовая обстановка очень сложная: лед толстый, доходит до 1,2 м, и понятно, что нам понадобится помощь взрывотехников, - приводит пресс-служба слова Бездудного. -У нас все равно будет идти определенный разрыв по времени - три-четыре недели: как раз тогда, когда у вас все уже пройдет [ледоход], у нас только будет начинаться".

В октябре 2020 года Архангельское областное Собрание депутатов утвердило дополнительное соглашение о продлении договора о взаимодействии между регионом и Ненецким автономным округом до 31 декабря 2025 года. Ранее аналогичный документ приняли депутаты окружного собрания НАО. По уставу Архангельской области, НАО входит в ее состав, являясь одновременно субъектом РФ. В соответствии с договором Архангельская область передала Ненецкому автономному округу право на исполнение отдельных государственных полномочий, в том числе речь идет об исполнении на территории НАО национальных проектов.