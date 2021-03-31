Уставный суд Санкт-Петербурга прекратит работу с 1 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон об упразднении уставного суда, направленный на приведение законодательства города в соответствие с новой редакцией Конституции РФ. Голосование состоялось на пленарном заседании в среду.

"Статьи 5-10 настоящего закона Санкт-Петербурга (статьи о признании утратившими силу ряда законов города и исключении статей, касающихся уставного суда, из петербургского законодательства - прим. ТАСС) вступают в силу с 1 июля 2021 года", - говорится в тексте закона.

Инициатива о принятии закона была связана с тем, что в новой редакции Конституции РФ нет упоминания уставных судов субъектов. Так, согласно статье 118 основного закона страны, "судебную систему Российской Федерации составляют Конституционный суд Российской Федерации; Верховный суд Российской Федерации; федеральные суды общей юрисдикции; арбитражные суды; мировые судьи субъектов Российской Федерации".

"Нормативно-правовая база большинства российских регионов в основном сформирована и показала свою устойчивость. Поэтому и отдельных структур, задачами которых является рассмотрение дел о соответствии местных законов региональным уставам и толкование самих уставов, более не требуется", - привели ранее в пресс-службе городского парламента слова его председателя Вячеслава Макарова.

Уставный суд Санкт Петербурга - судебный орган, который рассматривал дела о соответствии законов Петербурга, нормативных правовых актов органов государственной власти города, органов местного самоуправления уставу Санкт Петербурга, а также осуществлял официальное толкование городского устава. Уставный суд Петербурга состоял из пяти судей, назначаемых на должности законодательным собранием города.

Последнее итоговое решение уставного суда Петербурга

30 марта Уставный суд Петербурга провозгласил итоговое решение, ставшее последним в его производстве, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда. Орган подтвердил право бездомных людей получать социальную поддержку от города при отсутствии у них регистрации по месту жительства (прописки). Соответствующее решение было принято в ответ на запрос группы депутатов петербургского законодательного собрания, подготовленный по инициативе благотворительной организации помощи бездомным "Ночлежка" и направленный в сентябре 2020 года. "Прецедентная история, которая поможет тысячам нуждающихся получать пенсию и бесплатные лекарства", - говорится в опубликованном в Instagram комментарии "Ночлежки" после провозглашения решения суда.

В уставном суде Санкт-Петербурга пояснили, что на основании Федерального конституционного закона от 8 декабря 2020 года № 7-ФКЗ "О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы" со дня его вступления в силу (19 декабря 2020 года) суд не принимает новые дела к производству.