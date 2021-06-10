Экспедиция по проекту Большой Арктической регаты отправится 14 июня из Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Экспедиционная команда в рамках проекта "Большая Арктическая регата" 14 июня на двух яхтах отправится из Санкт-Петербурга. Маршрут пройдет по рекам и озерам Ленинградской области, Карелии (там к экспедиции присоединится еще одна яхта), Белому морю и завершится в Архангельске, проект направлен на развитие яхтенного туризма и сохранение флота маломерных судов России, сообщил директор Агентства развития индустрии отдыха на воде и прибрежных территорий "Большая Арктическая регата" Станислав Корякин в региональном пресс-центре ТАСС в четверг.

"В ночь с 14 на 15 июня мы уйдем из Петербурга двумя яхтами, в Карелии к нам присоединится еще одно судно - исторический бриг. Отработать взаимодействие разных по скорости и устройству видов яхт и взаимодействие швартовых служб - это для нас задача 2021 года", - сказал Корякин.

Маршрут нынешнего года проходит через поселения и города на озерах и реках Ленинградской области и Карелии (Ладожское и Онежское озера) по Беломорканалу на север в Белое море, заходит на Соловецкие острова и завершится в Архангельске (в случае получения дополнительного финансирования в маршрут регаты войдет обратный путь до Петербурга).

Он отметил, что в прошлом году регата проводила много экологических исследований. В этом году планируется сделать акцент на изучении береговой инфраструктуры и прибрежных акваторий. Кроме того, сейчас участники проекта рассматривают возможность отпраздновать во время регаты 20-летие канонизации командующего Черноморским флотом Федора Ушакова (1745-1817 гг.).

"Еще одна важная инициатива в течение регаты - в местах швартовки мы будем высаживать саженцы петровского дуба, чтобы символически создать петровскую аллею маломерного флота России, которая должна обозначить значимость его развития и сохранения", - добавил Корякин.

По его словам, в этом году на яхтах будут присутствовать журналисты и блогеры из ассоциации СМИ Северо-Запада, которые займутся освещением событий во время регаты. Соответствующее соглашение о сотрудничестве на пресс-конференции ТАСС подписали Станислав Корякин и председатель ассоциации СМИ Северо-Запада, директор Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС Александр Потехин. "Надеемся, что в этом году освещением нашего значимого для туризма проекта будут заниматься профессионалы", - отметил Корякин.

Большая Арктическая регата

Комплексный и многолетний проект "Большая Арктическая регата" объединяет гонки на яхтах, научно-исследовательскую работу, культурно-деловые события и путешествия. К реализации проекта приступили три года назад. Он осуществляется при поддержке Федерального агентства по туризму и Минприроды РФ. Одна из ключевых задач проекта - развитие индустрии отдыха на воде и социально-экономическое развитие прибрежных территорий.