В Карелии будут возвращать часть трат на оборудование участникам программы догазификации

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Карелии разработают до конца года программу компенсации части стоимости оборудования, которое требуется для участия в программе догазификцаии. Воспользоваться мерой поддержки смогут только социально незащищенные категории граждан, сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов в программе "Личный прием" на региональном канале "Сампо-360" в среду.

"Я думаю, что до конца года мы постараемся сформировать программу по компенсации части расходов определенным категориям граждан, социально незащищенным, может быть, многодетным семьям. Ближе к концу года я об этом сообщу, но такую программу мы прорабатываем", - сказал он.

По словам заместителя генерального директора АО "Газпром газораспределение Петрозаводск" Павла Блаткова, на сегодняшний день в Карелии подали 118 заявок на доведение газовых сетей до границ участков домов. Эта часть работ проводится бесплатно для заявителя. Прокладка сетей по территории самого участка уже происходит за счет самих граждан.

Кроме того, на собственные средства необходимо купить и установить минимальный набор оборудования: котел, который можно использовать для обогрева воды или отопления дома, счетчик учета газа, систему дымоудаления и средство защиты от загазованности, которое отключит котел в случае его неисправности. По словам Блаткова, примерная стоимость комплекта с учетом его монтажа достигает 150-180 тыс. рублей.

"На сегодняшний день это дорогостоящее мероприятие. Заявитель вправе сам выбирать оборудование, естественно, оно должно быть сертифицировано в Российской Федерации, иметь нормативный допуск по газовым требованиям и не более. Диктовать и указывать условия никто не может, но рынок таков на сегодняшний день", - сказал Блатков, пояснив, что привел примерную стоимость, исходя из цен на продукцию отечественного производства.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа составляет не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.