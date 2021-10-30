Во Всеволожске открыли путепровод над железной дорогой, разделявшей город на две части

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Движение по новому путепроводу во Всеволожске Ленинградской области, который соединил две части города, открылось 30 октября. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ленинградской области.

"Движение запущено на год раньше контрактных сроков. Путепровод заменит загруженный железнодорожный переезд на Колтушском шоссе между станциями Всеволожская и Мельничный Ручей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что строительство объекта велось в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", ускорение темпов стало возможным благодаря поддержке из федерального бюджета.

"По этой же модели совместного финансирования сейчас строятся мост через Волхов, мост через Свирь - также с опережением графика. Мы привлекли кредиты для строительства Колтушского шоссе в четыре полосы, строительства развязок в Кудрово, где общий объем инвестиций составляет почти 7 млрд рублей, строительства объезда Мурино - Новодевяткино, это еще 5 млрд рублей", - рассказал на открытии путепровода губернатор Ленинградской области. Глава региона подчеркнул, что федеральное финансирование получат еще несколько путепроводов над железными дорогами, строительство которых наметили в Ленинградской области.

По подсчетам Ленавтодора, из-за растущей интенсивности движения пассажирских и грузовых поездов на этом направлении всеволожский переезд суммарно закрывался на пять часов в сутки, что существенно замедляло передвижение по автомобильному шоссе.

Новый путепровод имеет четыре полосы движения, протяженность самого автомобильного моста составляет почти 80 м. Отличительной чертой объекта стали пешеходные дорожки, выполненные из красного и синего литого асфальтобетона. Основное применение такой асфальт находит именно на мостах и эстакадах, надежно защищая пролетные строения от влаги и коррозии. Литой асфальт износостоек, эластичен, водонепроницаем и достаточно прочен, для того чтобы сопротивляться растущим транспортным нагрузкам.