Более 4 тыс. калининградских школьников приняли участие в программе "Дороги Победы"

КАЛИНИНГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Калининградской области организовали поездки для более чем 4 тыс. школьников по историческим маршрутам, связанным с военной историей региона. Область в 2021 году включилась в федеральную программу "Дороги Победы" нацпроекта "Культура", сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"В Калининграде завершилась культурно-просветительская программа "Дороги Победы". За четыре месяца с июля по октябрь "Дорогами Победы" (в регионе - прим. ТАСС) проехали более четырех тысяч калининградских школьников", - говорится в сообщении пресс-службы.

Область подключилась к федеральной программе, которая осуществляется в рамках нацпроекта "Культура" при содействии областного отделения Российского военно-исторического общества, летом текущего года. Школьники в возрасте от семи до 18 лет путешествовали по трем историческим маршрутам, связанным с военной историей области. Самыми популярными стали посещение парка Победы в Калининграде, знакомство с оборонительными сооружениями Форта номер 5, а также осмотр бункера генерала вермахта, коменданта города и крепости Кенигсберг (ныне Калининград) Отто Ляша, где в апреле 1945 года был подписан акт капитуляции крепости. Многие участники поездок увидели эти объекты впервые.

Мероприятия организовали с соблюдением всех требований санитарной безопасности в период пандемии нового коронавируса. Гиды, водители экскурсионного автобуса, сопровождающие вакцинированы от нового коронавируса. Все соблюдали масочный режим. На пешеходных и музейных маршрутах ребята делились на мини-группы.

В 2021 году оператором реализации культурно-просветительских программ для школьников выступила общественно-государственная организация "Российский фонд культуры". Организатором экскурсий на территории области стал туроператор "Мик-Авиа". Для поездок использовали брендированный автобус, которому дали имя маршала Советского Союза Александра Василевского, руководившего штурмом Кенигсберга в апреле 1945 года.