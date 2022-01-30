Под Великим Новгородом восстановили электроснабжение поселков, прерванное непогодой

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение в населенных пунктах Любытинского района Новгородской области, нарушенное ранее из-за сильного снега и ветра, сообщил в воскресенье глава района Андрей Устинов.

"К концу дня электроснабжение в 22 населенных пунктах восстановлено", - написал чиновник на своей странице в "Вконтакте".

Ранее Устинов сообщал, что из-за сильного снега, метели и усиления ветра произошло отключение электричества в населенных пунктах Любытинского и Неболчского сельских поселений. На помощь сотрудникам Любытинского РЭС пришли бригады из Пскова и Вологды, было задействовано пять единиц техники.