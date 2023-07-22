На фестивале в Пскове представили более 3 тыс. работ фотохудожников из РФ, Азии и Европы

Мероприятия продлятся до 23 июля

ПСКОВ, 22 июля. /ТАСС/. Более 3 тыс. фотографий, созданных фотохудожниками из разных регионов России, Китая, Белоруссии и других европейских стран представили зрителям на X Международном фотофестивале мультимедийных инсталляций "Цвет белой стены", который открылся в пятницу вечером в Пскове. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе администрации города.

"В Пскове состоялось открытие X Международного фотофестиваля мультимедийных инсталляций "Цвет белой стены". На мероприятии представлено порядка 3 тыс. фотографий, причем это не только псковские авторы, но и мастера из разных регионов России, а также фотохудожники из Республики Беларусь, Латвии, Германии, Франции и Китая. Фотографы представили свои работы на самые разные темы, но самым популярным направлением стало сохранение традиций, ремесло и созидательный труд. Более 70% работ поступило именно на эту тематику", - сказала собеседница агентства.

Она также уточнила, что посетить этот фотофестиваль может любой желающий. Он проходит в рамках празднования Дня города Пскова и продлится до 23 июля. В пятницу вечером на стенах гостиничного комплекса "Двор Подзноева" в историческом центре города под музыкальное сопровождение творческих коллективов города были представлены фотографии в номинации "Сохранение традиций, ремесло, созидательный труд, творчество". Одновременно с этим на концертной площадке у Троицкого моста жителям и гостям города представили видеоинсталляции фотографов на тему "Патриотизм и историческая память".

Кроме того, в программе фестиваля - пленэр с фотографами из Санкт-Петербурга Валерием Стрижикозиным и Александром Кретовым. Он состоится 22 июля на смотровой площадке в устье реки Псковы. В этот же день состоится показ мультимедийной фотовыставки во дворе Пушкинского театра на тему "Семья, преемственность поколений".

В рамках фестиваля будет также работать две фотовыставки. Одна из них - "Псков-Ницца", посвященная совместному творчеству псковских и французских фотографов. В этом году фотофестиваль мультимедийных инсталляций "Цвет белой стены" благотворительного фонда развития местного сообщества "Добрый город" стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Мероприятия фестиваля проводятся при поддержке управления культуры Пскова.