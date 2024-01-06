В Архангельске открыли движение по перекрытому из-за аварии на водоводе проспекту

Проезд от улицы Поморской до улицы Карла Либкнехта был закрыт с 3 января

АРХАНГЕЛЬСК, 6 января. /ТАСС/. Движение автотранспорта восстановлено по Троицкому проспекту в Архангельске (центральный проспект города), сообщает пресс-служба ООО "РВК-Архангельск" (оператор, оказывающий услуги водоснабжения и водоотведения в Архангельске). Проезд от улицы Поморской до улицы Карла Либкнехта был закрыт с 3 января из-за аварии на водопроводных сетях.

"Движение автотранспорта между улице Поморская и улице К. Либкнехта по проспекту Троицкому восстановлено, - указано в сообщении на странице ООО "РВК-Архангельск" во "ВКонтакте". - Открыты для движения три полосы из четырех".

Ремонтные работы велись на проезжей части Троицкого проспекта, она была раскопана. Авария произошла 3 января, специалисты больше суток не могли обнаружить место утечки. Водоснабжение ряда административных зданий в центре города и двух жилых многоквартирных домов было восстановлено в ночь на 5 января. Для устранения аварии на сетях водоснабжения пришлось вести раскопки в трех местах.

Сейчас на дороге установлены плиты, убрана наледь, произведена подсыпка песком, расставлены дорожные знаки об ограничении скорости и сужении полос. Ведутся работы по восстановлению четвертой полосы движения.

По информации Севгидромета, в Архангельске минус 31 градус.