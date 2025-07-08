В Нижегородской области при пожаре погибли два человека

Еще три человека пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июля. /ТАСС/. Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате пожара в частном жилом доме в селе Яново Сергачского округа Нижегородской области. Еще три человека пострадали, среди них также один ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В Сергачском округе в селе Яново загорелся частный жилой дом. Огнеборцы МЧС России потушили пожар на площади 40 кв. м. В результате пожара пострадали три человека, в том числе один ребенок. Одна пострадавшая госпитализирована. К сожалению, погибли мужчина 1996 года рождения и ребенок 2018 года рождения", - сообщили в управлении МЧС.

От МЧС России в тушении пожара были задействованы 11 человек личного состава и 4 единицы техники. В настоящее время причину пожара устанавливают дознаватели ведомства.