Причины отключения электроэнергии в некоторых районах региона выясняются, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных

КАЛИНИНГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Энергетики в Калининградской области устраняют последствия утренних сбоев электроснабжения в ряде районов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Беспрозванных.

"Сегодня утром, 17 июля, в некоторых районах области наблюдались кратковременные перебои с электроснабжением", - написал он. По словам губернатора, энергетики оперативно устраняют последствия, большая часть потребителей уже подключены.

"Прошу сохранять спокойствие, все службы на связи и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения. Причины выясняются", - подчеркнул глава области.

"Держу ситуацию на контроле, буду информировать!" - написал Беспрозванных.