К автомобилистам и пешеходам обратились с просьбой соблюдать особую осторожность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности, означающий потенциально опасную погоду, объявлен в Санкт-Петербурге во второй половине дня 21 июля из-за грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

"По информации Росгидрометцентра, с 15 часов до 21 часа 21 июля на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с грозой", - сказано в сообщении.

Правительство Петербурга обратилось к автомобилистам и пешеходам с просьбой соблюдать особую осторожность.

Осадки в городе ожидаются только в первой половине недели. "Начиная с завтрашнего дня все очень сомнительно с осадками, вроде и есть местами кратковременные дожди, но кто их увидит, тому очень повезет", - отметил в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

Температура в Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет достигать плюс 26-28 градусов, во второй половине недели ожидается плюс 28-30 градусов и без осадков.