Масштабную единую цифровую экосистему для молодежи создадут в Коми

СЫКТЫВКАР, 13 августа. /ТАСС/. Первая в Республике Коми единая цифровая экосистема для молодежи будет создана в регионе в этом году. Масштабный проект с охватом молодежи всей республики заработает осенью как единое пространство для развития, обучения и коммуникации молодых людей, сообщили ТАСС в Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина, опорном вузе республики.

Проект будет реализован при поддержке федеральной субсидии "Регион для молодых" национального проекта "Молодежь и дети".

"Сегодня важно не просто информировать молодежь, а вовлекать ее в процессы развития региона. #Молодежь11 - это инструмент, который поможет каждому молодому человеку в Коми найти возможности для роста, будь то образование, карьера или творчество", - привели в пресс-службе университета слова заместителя председателя правительства Коми Сергея Емельянова.

Проект объединит цифровые и офлайн-форматы и охватит всю республику, чтобы предоставить молодым людям доступ к актуальным возможностям, образовательным ресурсам и сообществу единомышленников. Ключевые направления проекта: цифровая платформа - будет создан единый сайт с личными кабинетами, картой мероприятий, новостями о возможностях, форумах, грантах, а также с историями успеха молодых людей Коми. Это также чат-бот для отправки и публикации оперативных новостей со всего региона и социальные сети - обновленная группа "Молодежь Коми" и Telegram-канал. Запланированы очные мероприятия - медиашколы для медиаволонтеров из Сыктывкара, Печоры и Воркуты. Специалистов по работе с молодежью на местах обучат, как интересно подавать новости и другие материалы. В Сыктывкаре, Воркуте и Печоре пройдут очные интенсивы с активной молодежью.

"Мы создаем не просто сайт или обновляем соцсети, а живое сообщество. Работать вместе с молодежью, а не вместо молодежи - это наш командный принцип. Сегодня нам важно говорить на одном языке с молодыми северянами, в том числе на визуальном, что находит отражение в обновленном фирменном стиле для проектов молодежи Коми", - отметила председатель комитета по молодежной политике региона Алиса Науменко.

Единое цифровое пространство будет создано для школьников и студентов, молодых специалистов, активистов и волонтеров, творческой молодежи, которой необходима площадка для самовыражения. Как отметила ректор университета Ольга Сотникова, проект станет драйвером для новых идей, объединяя студентов, ученых, предпринимателей и всех неравнодушных к настоящему и будущему республики.