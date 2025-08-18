В частности, предусмотрена расчистка водоемов Екатерининского и Александровского парков от донных отложений и пополнение прудов водой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Историческая гидросистема Царского Села под Санкт-Петербургом будет очищена в рамках федерального проекта "Вода России". Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

"В Петербурге начинаются работы по комплексному экологическому оздоровлению исторической гидросистемы Царского села. Масштабная программа выполняется по поручению Правительства РФ в рамках нового федерального проекта "Вода России", - говорится в сообщении.

Проектом предусмотрена поэтапная расчистка водоемов Екатерининского и Александровского парков от донных отложений, пополнение прудов водой, модернизация гидротехнических сооружений, расположенных на территории музея-заповедника. Первый этап начинается с Продольного пруда Екатерининского парка.

Очистка водоемов будет производиться с применением экскаваторов с ручной доработкой, каменную кладку восстановят вручную. Важной частью программы по восстановлению гидросистемы и обводнению парков Царского Села станет ремонт и реставрация гидротехнических сооружений, уточнили в пресс-службе.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, совместная работа города с ГМЗ "Царское Село" и федеральным центром позволит восстановить уникальную историческую гидросистему и повысить рекреационный потенциал и туристическую привлекательность дворцово-паркового ансамбля.

"Всего в Царском Селе будет восстановлено 15 водных объектов, каждый из которых является объектом культурного наследия федерального значения. Благодаря привлечению федеральных средств значительно снизим финансовую нагрузку на бюджет Петербурга", - привела пресс-служба слова Беглова.

Историческая гидросистема

Гидросистема Екатерининского и Александровского парков Царского Села исторически питалась за счет ключевой воды, поступавшей по самотечной системе Таицкого водовода. Эта система водоснабжения Царского Села была построена по указанию императрицы Екатерины II в 1773-1787 годах.

После изменения в 1905 году системы водоотведения Таицкий водовод перестал выполнять свое функциональное назначение. В XX веке в результате урбанизации, которая сопровождалась сокращением водосборных площадей, постепенно уменьшалось водообразование в гидросистеме ГМЗ "Царское Село".