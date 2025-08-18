Участие в апробации пилотного проекта по оценке поведения школьников примут шесть учебных заведений Великого Новгорода

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 августа. /ТАСС/. Администрации школ Новгородской области при внедрении пилотного проекта по выставлению оценок за поведение будут контролировать процесс, чтобы избегать субъективизма. Поведение школьников оценят по пяти обязательным критериям: дисциплинированность, соблюдение норм взаимодействия со сверстниками и взрослыми, социальная активность, правомерное поведение, сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора Александр Дронов.

"Крайне важно, чтобы новая система оценки поведения работала максимально объективно. Именно поэтому в пилотный проект сразу заложен четкий механизм контроля за выставлением оценок со стороны администрации каждой школы. Минимизация субъективизма - ключевое условие для доверия родителей, самих школьников и, в конечном счете, для достижения главной цели: не навешивания ярлыков, а справедливой помощи в развитии социальных навыков каждого ребенка", - отметил Дронов.

Участие в апробации примут шесть школ Великого Новгорода, два учреждения Боровичского муниципального округа, два - Старорусского и одно - Валдайского. Поведение школьников оценят по пяти обязательным критериям: дисциплинированность, соблюдение норм взаимодействия со сверстниками и взрослыми, социальная активность, правомерное поведение. Для учащихся 2-8-х классов введут пятиуровневую шкалу оценивания. Первоклассники получат оценки в виде "тепловой карты" с цветовой индикацией ("светофор"), учитывающей их социально-психологические особенности. Образовательные организации смогут уточнять показатели просоциального поведения с учетом возраста детей и специфики своей деятельности.

"Прежде всего, это не про наказания, а про помощь и развитие наших детей. Главная ценность - в раннем выявлении ситуаций, где ребенку нужна поддержка. Если мы видим регулярно низкие оценки, это сигнал для школы подключить психологов, социальных педагогов, организовать индивидуальную работу. В конечном счете, цель - помочь каждому школьнику усвоить традиционные российские ценности, научиться конструктивно взаимодействовать с миром, снизить риски девиантного поведения", - добавил Дронов.

Об оценке поведения

Оценивать поведение будут педагогические работники, прежде всего классные руководители, в соответствии с должностными обязанностями и утвержденной системой. К процессу могут привлекаться учителя-предметники, советники директора по воспитанию, социальные педагоги и психологи. Родителей проинформируют об оценках через электронный сервис "Дневник.ру" и ведомости. Система интегрируется в основные образовательные программы начального и основного общего образования. Оценка распространяется и на обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с акцентом на их индивидуальную динамику в усвоении норм поведения.

"Участие в пилотном проекте - наш сознательный выбор и стратегия. Мы убеждены, что быть первыми - это ответственность, но и огромная возможность. Во-первых, это позволяет нам сразу влиять на формирование федеральных проектов, "обкатывая" их на своей территории с учетом нашей специфики. Во-вторых, пилотный статус часто открывает доступ к дополнительным федеральным ресурсам, экспертному сопровождению и лучшим практикам. Ограниченный масштаб пилота позволяет нам тщательно отработать модель, выявить нюансы и предложить оптимальные решения до широкого внедрения, минимизируя риски для всей системы образования. Для Новгородской области такие проекты - это инвестиция в будущее наших детей и в развитие региона как территории, где рождаются и успешно реализуются передовые образовательные практики", - отметил Дронов, добавив, что мониторинг эффективности пилота определит возможность внедрения системы во всех школах области. Конфликтные ситуации из-за несогласия с оценкой будут урегулировать руководители образовательных организаций с привлечением служб медиации в рамках локальных актов.