За последние пять лет в регионе построили семь школ, рассчитанных на более чем 4 тыс. учеников

АРХАНГЕЛЬСК, 21 августа. /ТАСС/. Первая профильная инженерная школа начнет работу с 1 сентября в Архангельске. Об этом в ходе рабочей встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, сообщает аппарат вице-премьера.

"В этом учебном году в Архангельской области открывают двери две новые школы, при этом одна из них станет уникальным для региона учреждением - школа № 95 в Архангельске будет работать как первая в Поморье профильная инженерная школа", - указано в сообщении.

Чернышенко в рамках рабочей поездки в Архангельскую область обсудил с губернатором вопросы развития в субъекте науки, образования, молодежной политики, туризма, спорта, а также участие в ряде нацпроектов. "Архангельская область укрепляет свои позиции в Национальном рейтинге научно-технологического развития. Также регион активно пользуется всеми мерами поддержки, которые представлены в нацпроекте "Молодежь и дети". Видим эффект - растет количество компаний реального сектора, которые участвуют в деятельности НОЦ "Российская Арктика", - сказал Чернышенко. Вице-премьер отметил работу региона по реализации проектов при поддержке Российского научного фонда и привлечению молодых ученых, для которых создаются молодежные лаборатории.

Важным этапом развития научно-образовательной сферы, по словам главы региона, стал проект по строительству межвузовского кампуса "Арктическая звезда". Появление его в Архангельске станет завершающим звеном в цепи подготовки кадров в регионе. Вице-премьер отметил важность работы по созданию кампуса и обеспечению технологической связи заказчиков с партнерами, которые участвуют в проекте и заинтересованы в подготовке кадров.

За последние пять лет в регионе построено семь новых школ, рассчитанных на более чем 4 тыс. учеников, модернизированы десятки объектов, на капитальный ремонт 150 зданий направлено 5,5 млрд рублей.

Вице-премьер отметил участие региона в мероприятиях нацпроекта "Туризм и гостеприимство". По мнению губернатора, туризм - одно из перспективных направлений, Архангельская область предлагает интересный туристический продукт в части богатой истории, сохранившихся памятников культуры и других направлений, привлекающих интеллектуального туриста. В завершение встречи Цыбульский представил предложение по созданию в поселке Соловецкий торгово-ярмарочной площади. Ее проект разработан в рамках подготовки к празднованию 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге.