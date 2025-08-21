В Невском районе Петербурга заменили отслужившие более полувека теплосети

Реконструкция повысила надежность теплоснабжения пяти зданий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Теплосети возрастом более 50 лет реконструированы в Невском районе Санкт-Петербурга, за последние 5 лет на этом участке было устранено свыше 10 технологических нарушений. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"Завершена реконструкция более 1 км тепловых сетей в левобережной части Невского района на улице Цимбалина. Трубопроводы, ведущие к домам №№28, 32, 34, 36 и 42 были проложены в 1970-х годах и давно нуждались в обновлении. Энергетики модернизировали участки, на которых за последние пять лет было устранено свыше десяти технологических нарушений", - рассказали в пресс-службе.

Вместо старых железных труб проложили коррозионностойкие гибкие, а также трубы в современной пенополиуретановой изоляции. Она уменьшает потери тепла и увеличивает срок службы сетей. Реконструкция проводилась в несколько этапов, для обеспечения жителей теплом на время работ было установлено более 600 м временной сети. Сейчас уже завершаются работы по благоустройству, потребители переключены на новые сети.

Реконструкция позволила повысить надежность теплоснабжения пяти зданий, в том числе 3-го военного госпиталя войск Национальной гвардии МВД России. Всего в зоне реконструкции проживают порядка 2 тыс. человек.

В 2024 году количество технологических нарушений на тепловых сетях города снизилось на 11%. В 2025 году будет обновлено 280 километров теплосетей.